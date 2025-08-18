На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Зеленский перед встречей с Трампом назвал невозможной уступку территорий России

Guglielmo Mangiapane/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский перед встречей с американским лидером Дональдом Трампом назвал невозможным, чтобы его страна отдала свои территории России. Об этом сообщает Fox News.

Свое заявление Зеленский сделал во время встречи со спецпредставителем президента США Китом Келлогом. Он подчеркнул, что «отдать территории России невозможно».

18 августа в Белом доме должна состояться встреча Трампа и Зеленского. Это будут их первые личные переговоры после скандала в Белом доме во время совместной пресс-конференции в феврале.

В Вашингтон также прибудут глава Еврокомисии Урсула фон дер Ляйен и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и президент Финляндии Александр Стубб.

По данным немецкой газеты Bild, Трамп сперва примет Зеленского наедине, после чего проведет встречу с лидерами стран Евросоюза.

Перед визитом в Вашингтон Зеленский заявил, что готов обсуждать территориальный вопрос в контексте урегулирования конфликта на Украине только на трехсторонней встрече с участием Путина и Трампа. При этом он снова повторил, что конституция Украины не позволяет идти на территориальные уступки.

Ранее стало известно, что Зеленский наденет пиджак на встречу с Трампом.

