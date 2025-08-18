Зеленский наденет пиджак на встречу с Трампом, но откажется от галстука

Президент Украины Владимир Зеленский, вероятно, все-таки наденет пиджак на встречу с американским лидером Дональдом Трампом, но обойдется без галстука. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники.

По данным журналистов, Зеленский хочет нанести визит Трампу в черном пиджаке, который он надевал на июньский саммит НАТО. Отмечается, что представители Белого дома якобы даже напрямую узнавали у украинской стороны, собирается ли Зеленский придерживаться официального стиля в одежде в ходе поездки в США.

До этого агентство Reuters писало, что изменение гардероба Зеленского на саммите НАТО стало примером «визуальной дипломатии». Как отмечалось в материале, после неудачной дискуссии с Трампом в Овальном кабинете в феврале украинский лидер на второй день встречи в Гааге появился в темном костюме и черной рубашке.

Переговоры президентов США и Украины пройдут в Белом доме 18 августа. Это будет их первая личная встреча после скандала в Овальном кабинете во время совместной пресс-конференции в феврале.

Трамп заявил, что Зеленский может «почти сразу» завершить конфликт с РФ, если признает Крым российским и откажется от вступления в НАТО. В преддверии встречи в Белом доме эксперты предупреждают о риске нового скандала между лидерами, подробности – в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США призвали Трампа быть жестче с Европой для скорейшего мира.