Трамп оценил свои действия в вопросе урегулирования конфликта на Украине

Трамп заявил, что только глупые люди сомневаются в правильности его действий
Сергей Булкин/РИА Новости

Президент США Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social, что только «глупые люди» сомневаются в правильности его действий в вопросе урегулирования конфликта на Украине.

«Я точно знаю, что делаю, и мне не нужны советы людей, которые годами работали над всеми этими конфликтами и так и не смогли ничего сделать, чтобы их остановить. Они «глупые» люди, лишенные здравого смысла, интеллекта и понимания», — написал он.

Глава Белого дома добавил, что намерен положить конец конфликту на Украине назло критикам.

18 августа в Белом доме должны состояться переговоры президентов США и Украины. Трамп заявил, что Зеленский может «почти сразу» завершить конфликт с РФ, если признает Крым российским и откажется от вступления в НАТО. В преддверии встречи в Белом доме эксперты предупреждают о риске нового скандала между лидерами, подробности – в материале «Газеты.Ru».

В Вашингтон также прибудут глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и президент Финляндии Александр Стубб.

Ранее Sky News опубликовал список потенциальных мест для встречи Трампа, Путина и Зеленского.

