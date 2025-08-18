Блогер Хинкл: Трампу не стоит беспокоиться о том, что о нем подумают в Европе

Президент США Дональд Трамп должен проявлять большую решительность по отношению к Европе и противостоять попыткам подрыва демократии в странах ЕС. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал американский журналист, политический блогер Джексон Хинкл.

Как считает обозреватель, главе Белого дома слишком интересно, что о нем думают представители «глубинного государства», которые сидят в Брюсселе.

«Яркий пример этого — это то, что в Румынии он позволил украсть выборы. Если бы Трамп ярко заявил свою позицию и защитил бы демократию в Румынии, пошел против желания Брюсселя, то в Румынии сейчас бы был лидер, который не желает начинать еще одну войну, не хочет эскалации с Россией», — сказал Хинкл.

Что касается Украины, «Трампу должно быть стыдно за то, что ему приходится месяцами проводить переговоры, звонить людям, тратить время всей планеты, когда он мог бы просто взять и гарантировать то, что желания Москвы будут встречены», подчеркнул журналист.

Ранее в Британии заявили о готовности Зеленского пойти на уступки ради мирного соглашения.