В Bild узнали, кто готовит Зеленского к встрече с Трампом

Британские дипломаты готовят президента Украины Владимира Зеленского к встрече с американским лидером Дональдом Трампом, чтобы избежать нового скандала в Белом доме. Об этом сообщает немецкая газета Bild.

Сообщается, что ключевую роль в подготовке украинского политика играет советник по безопасности премьер-министра Великобритании Джонатан Пауэлл. По данным издания, среди прочего он советует Зеленскому хвалить и не провоцировать Трампа, держа во внимании самолюбие главы Белого дома.

18 августа в Белом доме должны состояться переговоры президентов США и Украины. В Вашингтон также прибудут глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и президент Финляндии Александр Стубб.

Это будет первая личная встреча Зеленского с Трампом после скандала в Белом доме во время совместной пресс-конференции в феврале. Тогда во время встречи журналист Брайан Гленн обратил внимание на неформальный стиль украинского лидера, спросив, есть ли у него костюм. После этого вопроса ситуация в Белом доме начала накаляться, а переговоры завершились перепалкой президентов.

Ранее экс-советник Трампа предупредил о риске повторения ссоры с Зеленским.