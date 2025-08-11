На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Болтон предупредил о риске повторения ссоры Трампа и Зеленского

Болтон: Трамп может повторить перепалку с Зеленским после переговоров на Аляске
Brian Snyder/Reuters

Президент США Дональд Трамп после переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным может повторить публичную перепалку с украинским лидером Владимиром Зеленским. Такое заявление в ходе интервью для ABC News сделал бывший советник хозяина Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон.

Он обратил внимание, что с течением времени отношения Путина и Трампа «то поднимались, то падали». По мнению экс-чиновника, в настоящее время президент РФ хочет исправить ситуацию.

«После обсуждения плана Путина Зеленский окажется в ситуации, когда ему предложат что-то, что будет очень удобно для Трампа. Тогда мы можем оказаться в ситуации, близкой к февральской, когда произошел знаменитый скандал в Овальном кабинете», — отметил Болтон.

Он добавил, что встреча российского и американского лидеров — это «очень рискованное» событие для Киева.

15 августа Путин и Трамп проведут очные переговоры на Аляске. Это будет первая встреча президентов РФ и США на американской территории с 1988 года. Ключевой темой обсуждения станет урегулирование конфликта на Украине. Не исключено, что главы государств обсудят такие предложения, как отказ Киева от вступления в НАТО и обмен территориями.

Ранее Зеленский попытался оправдаться за словесную перепалку с Трампом, произошедшую во время встречи в Белом доме в феврале 2025 года.

Встреча Путина и Трампа
