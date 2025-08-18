В Польше демонтировали памятник польско-советскому братству по оружию

В польском городе Плоты снесли памятник польско-советскому братству по оружию. Об этом сообщает газета «Известия», ссылаясь на Институт национальной памяти.

На кадрах видно, как скульптурная композицию повалило на землю экскаватором. Монумент установили в 1977 году в память об освобождении города Плоты на северо-западе Польши 5 марта 1945 года.

По данным издания, польские власти назвали скульптуру «пережитком коммунистической пропаганды и символом советского влияния в регионе», а его снос «важным шагом в процессе декоммунизации».

15 августа Агентство по развитию культуры Арцаха сообщило, что в Азербайджане разрушены 25 памятников, установленных в честь выдающихся деятелей и героев Великой Отечественной войны в Ханкенди. Так, из города вывезли памятники адмиралу Ованесу Баграмяну, адмиралу Ивану Исакову, летчику Нельсону Степаняну, а также известным деятелям культуры, в том числе известному художнику Ивану Айвазовскому.

Ранее на Украине снесли последний памятник Ленину.