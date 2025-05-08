Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Захарова рассказала, где больше всего осквернений памятников красноармейцам

Захарова: памятники красноармейцам чаще всего оскверняют в Болгарии и Польше
close
Anton P Daskalov/Shutterstock/FOTODOM

Могилы бойцов Красной армии чаще всего оскверняют в Болгарии и Польше, а также на Украине и в странах Балтии. Об этом заявила официальная представительница МИД России Мария Захарова в интервью РИА Новости.

«Сейчас докатилось до того, что (Владимир) Зеленский начал эксгумировать даже тела красноармейцев, пытаясь как-то, знаете, как будто вымарать полностью, вплоть до их останков, историю Красной армии из всего того, что связано со Второй мировой», — проиллюстрировала свои слова Захарова.

Она напомнила, что в Польше в нарушение Соглашения о гарантиях и об обязанностях сторон между Россией и Польшей были демонтированы сотни памятников бойцам Красной Армии.

«Нашим дипломатам нужно не только следить за монументами, реставрировать их, привлекать ресурсы, возможности, но и заниматься отслеживанием фактов вандализма, которых <..> увы, немало», — посетовала она.

До этого специалисты из Болгарии восстановили памятник советским солдатам после повреждения.

Ранее Лукашенко заявил, что Украина демонтажем памятников не сотрет подвиг советского народа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами