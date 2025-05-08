Захарова: памятники красноармейцам чаще всего оскверняют в Болгарии и Польше

Могилы бойцов Красной армии чаще всего оскверняют в Болгарии и Польше, а также на Украине и в странах Балтии. Об этом заявила официальная представительница МИД России Мария Захарова в интервью РИА Новости.

«Сейчас докатилось до того, что (Владимир) Зеленский начал эксгумировать даже тела красноармейцев, пытаясь как-то, знаете, как будто вымарать полностью, вплоть до их останков, историю Красной армии из всего того, что связано со Второй мировой», — проиллюстрировала свои слова Захарова.

Она напомнила, что в Польше в нарушение Соглашения о гарантиях и об обязанностях сторон между Россией и Польшей были демонтированы сотни памятников бойцам Красной Армии.

«Нашим дипломатам нужно не только следить за монументами, реставрировать их, привлекать ресурсы, возможности, но и заниматься отслеживанием фактов вандализма, которых <..> увы, немало», — посетовала она.

До этого специалисты из Болгарии восстановили памятник советским солдатам после повреждения.

Ранее Лукашенко заявил, что Украина демонтажем памятников не сотрет подвиг советского народа.