Украина представила России список людей для взаимной репатриации

Москалькова: РФ готова передать Украине 31 человека по взаимной репатриации
Максим Блинов/РИА Новости

Украина представила России список людей для взаимной репатриации. Российская сторона готова передать 31 человека, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова журналистам, передает РИА Новости.

«Украинская сторона представила нам для взаимной репатриации список тех граждан, которых они просили бы нас передать Украине без каких-либо условий. На сегодняшний день список из 31 человека направлен украинской стороне», — сказала она, добавив, что на Украине по-прежнему удерживается 31 житель Курской области.

В июле Москалькова сообщила, что переговоры между делегацией помощника президента РФ Владимира Мединского и представителями украинской стороны во главе с министром обороны Рустемом Умеровым по возвращению курян носят напряженный характер, но направлены на решение гуманитарной задачи.

По словам омбудсмена, российская сторона делает все для их возвращения.

Ранее депутат Госдумы направил Москальковой список политзаключенных на Украине.

