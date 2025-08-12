На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Депутат Госдумы направил Москальковой верифицированный список политзаключенных на Украине

Депутат ГД Кузнецов направил Москальковой список политзаключенных на Украине
Максим Блинов/РИА Новости

Депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов направил уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой верифицированный список граждан, привлеченных к уголовной ответственности на Украине по политическим мотивам. Копия документа имеется в распоряжении ТАСС.

Кузнецов, курирующий в штабе Захара Прилепина вопросы возвращения гражданских лиц, уточнил, что списки составляются на основе обращений родственников и данных судебной системы Украины.

«Команда Прилепина подготовила верифицированные данные о восьми лицах, обвиняемых в содействии ВС РФ. Эксперты проанализировали судебные решения Украины», — говорится в письме депутата.

Новые списки будут направляться омбудсмену еженедельно. Для обращений родственников доступен Telegram-бот штаба Прилепина.

21 июня депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, провел сравнение между украинским президентом Владимиром Зеленским и белорусским лидером Александром Лукашенко после недавней встречи последнего с американским спецпосланником по Украине Китом Келлогом. Он подчеркнул, что на Украине больше 6 тысяч политических заключенных, и никто не выходит на свободу. Депутат Рады заявил, что «Зеленский не Лукашенко и не выпустит политических заключенных никогда, именно поэтому международная общественность должна от него это требовать».

Ранее Москалькова обратилась в ООН из-за приговора Гуцул.

