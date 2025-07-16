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Москалькова назвала тяжелыми переговоры о возвращении жителей Курской области

Москалькова: диалог с Киевом по возвращению курян с Украины идет тяжело
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Пресс-служба Госдумы РФ/РИА Новости

Россия ведет сложные переговоры с Украиной о возвращении жителей приграничных районов Курской области, принудительно вывезенных на украинскую территорию. Об этом заявила омбудсмен Татьяна Москалькова на форуме «Территория смыслов», передает ТАСС.

«Сегодня мы делаем все для возвращения наших мирных жителей – обычных сельчан с курского приграничья», — сказала Москалькова.

Она уточнила, что переговоры между делегацией Владимира Мединского (помощник президента РФ) и представителями украинской стороны во главе с Рустемом Умеровым (министр обороны Украины) носят напряженный характер, но направлены на решение гуманитарной задачи.

14 июля Москалькова заявила, что тридцать жителей Курской области, которые остаются на территории Украины в Сумской области, обеспечены питанием и медикаментами.

11 июля омбудсмен отметила, что условия, которые выдвинула Украина по вопросу возвращения в Россию вывезенных жителей Курской области, незаконны. По ее словам, изначально Украина возвращала жителей российского региона без каких-либо условий, но дальше стали ставиться условия, и эти люди стали рассматриваться как часть обменного процесса.

Ранее Москалькова подтвердила передачу письма о россиянах папе Римскому.

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