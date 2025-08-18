На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Политолог: Зеленского будут держать до самого финала

Политолог Пинчук: Зеленского держат у власти, чтобы списать на него все грехи
Vadym Sarakhan/AP

Украинского лидера Владимира Зеленского будут держать у власти до самого финала, чтобы впоследствии сделать «козлом отпущения». Такое мнение в эфире Tsargrad.tv высказал политический обозреватель Андрей Пинчук. По его словам, если договоренности, достигнутые президентами США и России Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в ходе встречи на Аляске, будут нарушены глобалистами, крайним будет именно Зеленский.

«Его до сих пор и держат, и мирятся с его нахождением у власти для того, чтобы списать на него все прошлые грехи и срыв текущих политических договоренностей. Что повлечет определенную волну политических событий на Украине, которая так или иначе, рано или поздно приведет к новым выборам или просто к смене власти», — сказал эксперт.

Он добавил, что после этого может появиться некое «окно возможностей», поскольку политическая дестабилизация отразится и на боевых возможностях противника.

18 августа в Вашингтоне пройдет встреча Зеленского и Трампа. Военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке Михаил Ходаренок оценил, с какими результатами подходят вооруженные силы России и Украины к этому рубежу и каковыми возможными козырями располагает украинский лидер на предстоящих переговорах.

Ранее в США предрекли Зеленскому «проглатывание горькой пилюли» на встрече с Трампом.

