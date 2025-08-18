На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В США предрекли Зеленскому «проглатывание горькой пилюли» на встрече с Трампом

CNN: Зеленскому придется смириться с потерей Крыма и Донбасса
Президенту Украины Владимиру Зеленскому предстоят трудные переговоры с президентом США Дональдом Трампом по территориальному вопросу. Об этом телеканалу CNN сообщил директор по центральноевропейским исследованиям Университета Южной Калифорнии Роберт Инглиш.

По его словам, за кулисами уже существует понимание, что Киеву придется принять неприятное решение, поскольку надежды на возвращение Крыма и большей части Донбасса фактически утрачены. Эксперт подчеркнул, что Трамп дал Зеленскому ясно понять: в долгосрочной перспективе эти территории вряд ли будут возвращены под контроль Украины.

Инглиш добавил, что любые иллюзии Киева о возможности восстановления прежних границ были развеяны, и Зеленскому придется смириться с этим. По словам Инглиша, «за кулисами» все отчетливо осознают, что украинскому президенту придется признать реальность и «проглотить эту горькую пилюлю».

Ранее российский военкор предрек изменения на поле боя после одного действия Зеленского.

