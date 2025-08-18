Исход визита Зеленского в Белый дом связали с настроением Трампа

Несмотря на то, что в США для поддержки украинского лидера Владимира Зеленского на переговорах с президентом Дональдом Трампом едут европейские политики, решающее значение в переговорах будет иметь настроение главы США. Об этом сообщает CNN.

Телеканал напоминает, что в Вашингтон для встречи в Белом доме направляются канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Финляндии Александр Стубб, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и председатель Европейского совета Урсула фон дер Ляйен. При этом у Трампа особенно хорошие отношения с Мелони, Стуббом, Стармером и Рютте, отмечается в материале.

«Но решающее значение будет иметь настроение президента, особенно после критических репортажей в СМИ о его щедром приеме Путина», — говорится в тексте.

Как пишет CNN, влияние европейских лидеров на мероприятии остается под вопросом, поскольку Трамп после встречи на Аляске поддержал позицию России о том, что наилучшим решением будет достижение мирного соглашения, а не временного прекращения огня. Это стало победой Москвы, считают авторы.

Зеленский прибыл в Вашингтон 18 августа, позже к нему присоединятся европейские лидеры. СМИ узнали, что хозяин Белого дома не будет встречаться с украинским коллегой в присутствии гостей из Европы: сначала он проведет переговоры тет-а-тет с президентом республики, а потом к ним присоединятся представители ЕС и НАТО. Они должны принять участие в совместном рабочем ужине и обсуждении урегулирования конфликта в расширенном составе.

