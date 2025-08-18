Зеленский рад приезду в Вашингтон и заявил, что хочет закончить конфликт

Президент Украины Владимир Зеленский рад приезду в Вашингтон. Об этом украинский лидер заявил в своем Telegram-канале.

«Сегодня встреча с президентом [США Дональдом] Трампом. Завтра будем говорить с европейскими лидерами. Благодарен президенту США за приглашение», — написал глава республики.

Зеленский добавил, что хочет закончить конфликт. По его словам, если Украина сможет защитить себя, то ее народ «всегда будет благодарен Трампу, всем в Америке и каждому партнеру».

18 августа в Вашингтон прибудут Зеленский и европейские лидеры. Украинского лидера будут сопровождать канцлер Германии Фридрих Мерц, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Франции Эммануэль Макрон, британский премьер Кир Стармер, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, финский президент Александр Стубб и генсек НАТО Марк Рютте.

Накануне СМИ узнали, что хозяин Белого дома не будет встречаться с украинским коллегой в присутствии гостей из Европы: сначала он проведет переговоры тет-а-тет с президентом республики, а потом к ним присоединятся представители ЕС и НАТО. Они должны принять участие в совместном рабочем ужине и обсуждении урегулирования конфликта в расширенном составе.

Согласно графику Белого дома, лидеры стран Европы приедут в Белый дом в 19:00 мск. В 20:00 мск Трамп поприветствует Зеленского, после чего они начнут встречу в 20:15 мск. В 21:15 мск глава Соединенных Штатов поприветствует европейских лидеров. В 21:30 мск они сделают совместную фотографию. Встреча Трампа с политиками из Европы начнется в 22:00 мск.

Ранее Рубио заявил, что лидеры Европы в США не будут защищать Зеленского от унижения.