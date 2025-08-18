В Германии раскрыли, что ждет Зеленского на встрече с Трампом в Белом доме

Депутат бундестага Норберт Рёттген предупредил, что президент США Дональд Трамп усилит давление на украинского лидера Владимира Зеленского во время визита в Белый дом, чтобы тот отказался от части территорий. Его слова приводит газета Rheinische Post.

«Трамп оказывал давление на Украину, требуя от нее территориальных уступок, в своих публичных заявлениях сразу после саммита на Аляске. Президент Зеленский может ожидать того же от президента Трампа на встрече в Белом доме в понедельник», — заявил он.

По словам Рёттгена, ситуация остается «серьезной и напряженной».

Зеленский прибыл в Вашингтон 18 августа, позже к нему присоединятся европейские лидеры. СМИ узнали, что хозяин Белого дома не будет встречаться с украинским коллегой в присутствии гостей из Европы: сначала он проведет переговоры тет-а-тет с президентом республики, а потом к ним присоединятся представители ЕС и НАТО. Они должны принять участие в совместном рабочем ужине и обсуждении урегулирования конфликта в расширенном составе.

Ранее в Британии указали на незавидное положение Зеленского перед встречей с Трампом.