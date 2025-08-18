Рубио заявил, что лидеры Европы в США не будут защищать Зеленского от унижения

Рубио: европейские лидеры едут в США не для защиты Зеленского от унижения

Европейские лидеры едут в США не для того, чтобы защищать президента Украины Владимира Зеленского от унижения. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио в интервью телеканалу CBS.

«Это не так. Они приедут сюда завтра не для того, чтобы не допустить унижения Зеленского. <...> Это так глупо говорить, что они приедут сюда завтра не допустить, чтобы [президент США Дональд] Трамп при помощи унижения заставил Зеленского пойти на плохую сделку», — сказал госсекретарь.

Рубио добавил, что европейские лидеры посетят США в рамках совместной работы.

Зеленский вместе с европейскими лидерами прибудет в Вашингтон 18 августа. СМИ узнали, что хозяин Белого дома не будет встречаться с украинским коллегой в присутствии гостей из Европы: сначала он проведет переговоры тет-а-тет с президентом республики, а потом к ним присоединятся представители ЕС и НАТО. Они должны принять участие в совместном рабочем ужине и обсуждении урегулирования конфликта в расширенном составе.

Ранее в США заявили, что Зеленский столкнулся с дилеммой в преддверии встречи с Трампом.