Захарова разоблачила программу Франции по привлечению иностранных ученых

Ученые, переезжающие во Францию для научной работы по приглашению Парижа, фактически оказываются под контролем французских вооруженных сил. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в своем Telegram-канале, комментируя французскую программу Pause.

Захарова отметила, что, хотя программа декларирует благородную цель — создание условий для работы и жизни ученых во Франции, «дьявол, как всегда, кроется в деталях». Она указала на то, что руководителем программы стала Лаура Лоэак, ранее работавшая в подразделении Министерства обороны Франции, занимавшемся отношениями с постсоветскими странами.

По словам дипломата, ученые, принимающие приглашение Парижа, по сути, попадают под надзор французских военных. Она обратила внимание на то, что Франция, с одной стороны, прекращает взаимовыгодное сотрудничество с российскими научными, культурными и образовательными учреждениями, а с другой – привлекает российских ученых к работе под руководством структур, связанных с французскими силовыми ведомствами.

Захарова призвала российских ученых серьезно обдумать предложение о работе, учитывая участие французских военных в боевых действиях против России и антироссийскую позицию французского правительства.

