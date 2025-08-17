На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Захарова разоблачила программу Франции по привлечению иностранных ученых

Захарова: переезжающие во Францию ученые попадают под колпак французских ВС
Maksim Konstantinov/Global Look Press

Ученые, переезжающие во Францию для научной работы по приглашению Парижа, фактически оказываются под контролем французских вооруженных сил. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в своем Telegram-канале, комментируя французскую программу Pause.

Захарова отметила, что, хотя программа декларирует благородную цель — создание условий для работы и жизни ученых во Франции, «дьявол, как всегда, кроется в деталях». Она указала на то, что руководителем программы стала Лаура Лоэак, ранее работавшая в подразделении Министерства обороны Франции, занимавшемся отношениями с постсоветскими странами.

По словам дипломата, ученые, принимающие приглашение Парижа, по сути, попадают под надзор французских военных. Она обратила внимание на то, что Франция, с одной стороны, прекращает взаимовыгодное сотрудничество с российскими научными, культурными и образовательными учреждениями, а с другой – привлекает российских ученых к работе под руководством структур, связанных с французскими силовыми ведомствами.

Захарова призвала российских ученых серьезно обдумать предложение о работе, учитывая участие французских военных в боевых действиях против России и антироссийскую позицию французского правительства.

Ранее в Госдуме заявили о попытке Великобритании вербовать российскую молодежь.

