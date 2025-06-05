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В Госдуме заявили о попытке Великобритании вербовать российскую молодежь

Депутат Чепа: Великобритания пытается вербовать российских граждан через НПО
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Сергей Пятаков/РИА «Новости»

Закрытие организаций, подобных Британскому совету (British Council), оправдано, так как «партия войны» в Великобритании уже давно пытается воздействовать на российских граждан. Так, первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал сообщение ФСБ РФ о попытках иностранных НПО использовать россиян «втемную».

«Партия войны, которая сейчас состоит практически из всего правительства Великобритании, пытается через свои НПО воздействовать на российские организации и с их помощью вербовать людей, особенно молодежь. Поэтому, конечно, с ними надо кончать, их надо закрывать и убирать из страны», — сказал депутат.

При этом Чепа призвал не обрывать связи России и Великобританией полностью. По его мнению, Москва должна искать нормальные контакты в Лондоне.

«С той стороны тоже есть силы, которые хотят с Россией взаимодействовать на нормальных условиях, но этому всячески мешают и противодействуют другие силы. Та же «партия войны» делает все, чтобы отношения между Россией и Великобританией ухудшились», — добавил Чепа.

В Федеральной службе безопасности РФ сообщили, что неправительственная организация «Британский Совет» (огранизация признана нежелательной в России ) после того, как 5 июня Генпрокуратура РФ признала ее нежелательной, может использовать российских граждан «втемную».

«Теперь, после присвоения статуса нежелательной организации, можно с уверенностью говорить, что обратный путь в нашу страну «Британскому Совету» заказан», — говорится в сообщении ФСБ РФ.

Ранее в ФСБ рассказали о российских преподавателях вузов, сотрудничавших с Лондоном.

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