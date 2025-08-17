Зеленский отправился к Трампу

На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Emilija Jefremova/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский вылетел в США на встречу со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом написал в Telegram-канале депутат Рады Ярослав Железняк.

Он отметил, что примерно через 6,5 часа глава государства прибудет в пункт назначения.

В понедельник, 18 августа, Зеленский вместе с европейскими лидерами прибудет в Вашингтон, чтобы обсудить с Трампом возможное урегулирование военного конфликта. СМИ узнали, что хозяин Белого дома не будет встречаться с украинским коллегой в присутствии гостей из Европы: сначала он проведет переговоры тет-а-тет с президентом республики, а потом к ним присоединятся представители ЕС и НАТО. Они должны принять участие в совместном рабочем ужине и обсуждении урегулирования конфликта в расширенном составе.

На этом фоне Reuters сообщило, что американский лидер оказывает давление на Украину после встречи с российским коллегой Владимиром Путиным на Аляске. Президент США якобы склоняет Киев к заключению мирного соглашения. Во время визита в Вашингтон 18 августа европейские политики будут в том числе поддерживать Зеленского на фоне давления Трампа, стремящегося к быстрому миру.

Ранее обозреватель «Газеты.Ru» Виталий Рюмшин описал два сценария переговоров Трампа и Зеленского.

