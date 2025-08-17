На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Депутат Рады заявил, что Зеленский стал уважительнее относиться к России и Путину

Дубинский: Зеленский назвал Путина российским лидером в своей публикации
true
true
true
close
Liesa Johannssen/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский изменил свои формулировки в отношении России после саммита Владимира Путина и Дональда Трампа. На это в своем Telegram-канале обратил внимание народный депутат Украины Александр Дубинский.

«После встречи Трампа и Путина Зеленский стал писать «Россия» с большой буквы, а Путина называть «российским руководителем». Нет, вполне симпатичный агент... Обучаемый», — утверждает Дубинский.

Агентство Reuters писало, что Дональд Трамп оказывает давление на Украину после встречи с Владимиром Путиным на Аляске. Как уточняется, лидер США склоняет Киев к заключению мирного соглашения. Во время визита в Вашингтон 18 августа Владимира Зеленского будут сопровождать европейские политики, чтобы в том числе поддержать его на фоне давления Трампа, стремящегося к быстрому миру.

Также отмечалось\, что Трамп не будет встречаться с Зеленским в присутствии европейских лидеров.

Ранее Зеленский отверг согласованные Путиным и Трампом мирные условия.

