Депутат Рады заявил, что Зеленский стал уважительнее относиться к России и Путину

Президент Украины Владимир Зеленский изменил свои формулировки в отношении России после саммита Владимира Путина и Дональда Трампа. На это в своем Telegram-канале обратил внимание народный депутат Украины Александр Дубинский.

«После встречи Трампа и Путина Зеленский стал писать «Россия» с большой буквы, а Путина называть «российским руководителем». Нет, вполне симпатичный агент... Обучаемый», — утверждает Дубинский.

Агентство Reuters писало, что Дональд Трамп оказывает давление на Украину после встречи с Владимиром Путиным на Аляске. Как уточняется, лидер США склоняет Киев к заключению мирного соглашения. Во время визита в Вашингтон 18 августа Владимира Зеленского будут сопровождать европейские политики, чтобы в том числе поддержать его на фоне давления Трампа, стремящегося к быстрому миру.

Также отмечалось\, что Трамп не будет встречаться с Зеленским в присутствии европейских лидеров.

Ранее Зеленский отверг согласованные Путиным и Трампом мирные условия.