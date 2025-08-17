Рубио уточнил позицию США по передаче всего Донбасса под контроль России

Соединенные Штаты не поддержат передачу всей территории Донбасса под контроль России. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в эфире Fox News.

«Поднимались вопросы о том, где пройдут территориальные линии, о долгосрочных гарантиях безопасности и о том, с какими военными альянсами Украина сможет сотрудничать», — сказал Рубио в эфире телеканала.

При этом дипломат опроверг слухи о поддержке США передачи всего Донбасса под контроль России.

При этом, как пишет украинское издание «Страна.ua», на самом деле Рубио этого не говорил. Госсекретарю задали вопрос, обсуждается ли в рамках сделки сохранение за РФ уже освобожденных на Украине территорий. На это он ответил, что в конечном итоге «украинцы не готовы отдать эти территории, и никто не заставляет Украину это делать».

Как утверждал Fox News, что Дональд Трамп одобрил предложение Владимира Путина о передаче России контроля над Донбассом. Также инициатива предусматривает заморозку линии фронта в южных областях Херсона и Запорожья. Reuters узнало, что среди требований Москвы — формальное признание суверенитета России над Крымом и снятие части санкций. По мнению Sky News, Владимир Зеленский осознает, что может попасть в «засаду» на встрече с главой Белого дома.

Ранее сообщалось, что Трамп рассматривает российские условия как основу для сделки по Украине.