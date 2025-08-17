СМИ узнали об опасениях украинских чиновников после саммита на Аляске

Президент США Дональд Трамп после переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным изменил риторику по Украине, из-за чего подвергся резкой критике со стороны чиновников в Киеве. Об этом пишет газета The Financial Times (FT) со ссылкой на украинских чиновников.

Источники агентства назвали «ужасным» состоявшийся на Аляске саммит. По их мнению, Трамп хочет «быстрой сделки» по Украине. В связи с этим украинские чиновники опасаются, что Киеву будут пытаться навязать договор, равносильный капитуляции.

«Этот саммит был огромной ошибкой и огромной победой для Путина», — прокомментировал аналитик киевского «Центра оборонных стратегий» Александр Хара.

Очные переговоры президентов РФ и США прошли на Аляске 15 августа. Встреча завершилась заявлениями глав государств о «существенном прогрессе» в процессе урегулирования конфликта на Украине. При этом никаких соглашений по итогам саммита подписано не было.

16 августа хозяин Белого дома заявил, что в ходе переговоров они с российским лидером пришли к выводу, что лучшим способом завершения конфликта на Украине является подписание мирного соглашения. Как сказал Трамп, договоры о простом прекращении огня «зачастую не выполняются».

Ранее в РФ сообщили, что саммит на Аляске загнал украинского лидера Владимира Зеленского в угол.