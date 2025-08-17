В Британии указали на незавидное положение Зеленского перед встречей с Трампом

Sky News: Зеленский знает, что может попасть в засаду в Белом доме, но смирился

Президент Украины Владимир Зеленский понимает, что рискует снова оказаться в «политической засаде» на встрече с американским лидером Дональдом Трампом, но вынужден играть роль добровольного участника переговоров. Такую оценку дает британский телеканал Sky News.

Как следует из текста, Зеленский делает это из-за страха, что его воспримут как препятствие на пути к мирному урегулированию конфликта.

Телеканал подчеркивает, что «горькие воспоминания» о последнем визите в Белый дом, который закончился скандалом, будут занимать видное место в мыслях Зеленского. Кроме того, положение украинского лидера осложнит и тот факт, что «Трамп относится к Владимиру Путину с явным почтением, а к Зеленскому - с презрением», отмечается в материале.

До этого газета The Times написала, что Зеленский в случае отказа принять достигнутые в ходе переговоров на Аляске договоренности может стать козлом отпущения для американского лидера Дональда Трампа.

Журналисты обратили внимание: после переговоров с Владимиром Путиным глава Белого дома заявил, что дальнейший прогресс по мирным переговорам будет зависеть от Зеленского.

Ранее в США назвали два сценария завершения конфликта для Украины.