На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Британии указали на незавидное положение Зеленского перед встречей с Трампом

Sky News: Зеленский знает, что может попасть в засаду в Белом доме, но смирился
true
true
true
close
Brian Snyder/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский понимает, что рискует снова оказаться в «политической засаде» на встрече с американским лидером Дональдом Трампом, но вынужден играть роль добровольного участника переговоров. Такую оценку дает британский телеканал Sky News.

Как следует из текста, Зеленский делает это из-за страха, что его воспримут как препятствие на пути к мирному урегулированию конфликта.

Телеканал подчеркивает, что «горькие воспоминания» о последнем визите в Белый дом, который закончился скандалом, будут занимать видное место в мыслях Зеленского. Кроме того, положение украинского лидера осложнит и тот факт, что «Трамп относится к Владимиру Путину с явным почтением, а к Зеленскому - с презрением», отмечается в материале.

До этого газета The Times написала, что Зеленский в случае отказа принять достигнутые в ходе переговоров на Аляске договоренности может стать козлом отпущения для американского лидера Дональда Трампа.

Журналисты обратили внимание: после переговоров с Владимиром Путиным глава Белого дома заявил, что дальнейший прогресс по мирным переговорам будет зависеть от Зеленского.

Ранее в США назвали два сценария завершения конфликта для Украины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами