Украинские СМИ раскритиковали поведение Трампа на Аляске

Встреча на Аляске стала «подарком» президента США Дональда Трампа российскому лидеру Владимиру Путину. Та охарактеризовал саммит Россия — США украинский телеканал «Прямой».

Журналисты телеканала «Общественное» отметили, что угрозы Трампа о введении новых антироссийских санкций так и остались угрозами, более того, некоторые рестрикции были временно сняты для визита делегации России на Аляску. При этом РФ, по мнению репортеров, в отличии от Соединенных Штатов не стала ослаблять свои требования в вопросах мирного урегулирования.

Телеканал «Новости.Live» сообщает, что российско-американскую встречу можно оценить как «выигрыш Путина». Авторы материала с негодованием описывают красную дорожку, почетный караул и улыбки Трампа в сторону главы РФ.

15 августа Путин и Трамп впервые за семь лет провели полноформатную встречу. Саммит прошел на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске близ города Анкоридж и завершился заявлениями лидеров о «существенном прогрессе», но без подписания мирных соглашений. Политики обсуждали ключевые вопросы: прекращение вооруженного конфликта на Украине, перспективы контроля над ядерными вооружениями и восстановление американо-российских контактов в экономике и безопасности. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин заявил о прогрессе в урегулировании конфликта на Украине.