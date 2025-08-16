Индия поддержала переговоры Путина и Трампа на Аляске

МИД Индии поприветствовал встречу между Путиным и Трампом на Аляске

Индия позитивно оценила проведение переговоров между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на Аляске. Соответствующее заявление сделал официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал, сообщается на официальном сайте индийского ведомства.

В опубликованном на сайте МИД комментарии дипломат подчеркнул значимость двустороннего диалога для мирного урегулирования конфликтов. Он также отметил достигнутый на саммите прогресс.

«Путь вперед может быть только через диалог и дипломатию», — добавил Джайсвал.

В пятницу президенты России и США впервые за семь лет провели полноформатную встречу. Саммит прошел на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске и завершился заявлениями лидеров о «существенном прогрессе», но без подписания соглашений.

Они обсуждали ключевые вопросы: прекращение конфликта на Украине, перспективы контроля над ядерными вооружениями и восстановление двусторонних контактов в экономике и безопасности.

Трамп по итогам саммита заявил о начале подготовки трехсторонней встречи лидеров России, Украины и США. В свою очередь, Путин пригласил Трампа в Москву.

