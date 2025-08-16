Премьер Италии оценила возможность соглашения по Украине после встречи Путина и Трампа

Мелони назвала соглашение по Украине сложным, но уже возможным

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске дала возможность для мира на Украине. Об этом заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони, ее слова приводит РИА Новости.

«Я считаю положительным тот факт, что на Украине появляются проблески надежды на мир. Соглашение все еще сложно, но наконец-то возможно. Только Украина сможет вести переговоры об условиях и своих территориях», — сказала она.

В пятницу президенты России и США впервые за семь лет провели полноформатную встречу. Саммит прошел на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске и завершился заявлениями лидеров о «существенном прогрессе», но без подписания соглашений.

Они обсуждали ключевые вопросы: прекращение конфликта на Украине, перспективы контроля над ядерными вооружениями и восстановление двусторонних контактов в экономике и безопасности.

Трамп по итогам саммита заявил о начале подготовки трехсторонней встречи лидеров России, Украины и США. В свою очередь, Путин пригласил Трампа в Москву.

Ранее СМИ сообщили, что Путин после встречи с Трампом «освободился от дипломатической изоляции».