В Совфеде оценили переговоры Путина и Трампа на Аляске

Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа может войти в историю как начало Аляскинского миропорядка. Об этом РИА Новости заявила сенатор Наталия Косихина.

По ее словам, Россия всегда была открыта к сотрудничеству и партнерству со всеми государствами, готовыми к конструктивному диалогу.

«Честный и искренний диалог, а не конфронтация и оскорбления — это путь, который выбирают настоящие лидеры», — сказала Косихина.

В пятницу президенты России и США впервые за семь лет провели полноформатную встречу. Саммит прошел на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске и завершился заявлениями лидеров о «существенном прогрессе», но без подписания соглашений.

Они обсуждали ключевые вопросы: прекращение конфликта на Украине, перспективы контроля над ядерными вооружениями и восстановление двусторонних контактов в экономике и безопасности.

Трамп по итогам саммита заявил о начале подготовки трехсторонней встречи лидеров России, Украины и США. В свою очередь, Путин пригласил Трампа в Москву.

Ранее СМИ сообщили, что Путин после встречи с Трампом «освободился от дипломатической изоляции».