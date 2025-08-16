На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России допустили, что новая встреча Путина и Трампа состоится в скором времени

Депутат Аксаков: встреча Путина и Трампа в РФ может состояться довольно быстро
true
true
true

Вероятность визита президента США Дональда Трампа в Россию высока, он может прилететь на Камчатку или в Владивосток, и встреча может состояться в скором времени. Такое мнение в интервью РИА Новости высказал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

По мнению парламентария, само то, что встреча между двумя президентами состоялась, говорит о том, что Трамп уважает Путина и «даже где-то с симпатией относится к нему».

Аксаков отметил, что встреча в России очень важна, интенсивное взаимодействие дает хороший результат.

«Я думаю, что это в любом случае большой шаг к тому, чтобы мир поменялся. Потому что Трамп пригласил Путина. Они лично встретились», — сказал депутат.

Он добавил, что Трамп, несмотря на давление внутри и извне, действует, исходя из своего понимания и необходимости к действию, понимает свою личную ответственность за происходящее в мире и историческую миссию.

15 августа Путин и Трамп впервые за семь лет провели полноформатную встречу. Саммит прошел на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске близ города Анкоридж и завершился заявлениями лидеров о «существенном прогрессе», но без подписания мирных соглашений. Политики обсуждали ключевые вопросы: прекращение вооруженного конфликта на Украине, перспективы контроля над ядерными вооружениями и восстановление американо-российских контактов в экономике и безопасности. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин заявил о прогрессе в урегулировании конфликта на Украине.

Встреча Путина и Трампа
