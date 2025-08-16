Экстренная встреча послов Евросоюза началась после переговоров Путина и Трампа

ТАСС: послы стран ЕС собрались на экстренную встречу по итогам саммита РФ и США

Послы стран Евросоюза (ЕС) собрались на экстренное заседание по итогам встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Экстренное заседание Комитета постоянных представителей ЕС началось в субботу утром для обсуждения дальнейших шагов по Украине», — говорится в публикации.

Отмечается, что страны ЕС намерены «согласовать позиции и, возможно, сделать собственное заявление» относительно переговоров РФ и США.

В пятницу президенты России и США впервые за семь лет провели полноформатную встречу. Саммит прошел на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске и завершился заявлениями лидеров о «существенном прогрессе», но без подписания соглашений.

Они обсуждали ключевые вопросы: прекращение конфликта на Украине, перспективы контроля над ядерными вооружениями и восстановление двусторонних контактов в экономике и безопасности.

Трамп по итогам саммита заявил о начале подготовки трехсторонней встречи лидеров России, Украины и США. В свою очередь, Путин пригласил Трампа в Москву.

Ранее СМИ сообщили, что Путин после встречи с Трампом «освободился от дипломатической изоляции».