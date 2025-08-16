В Госдуме надеются, что Украина и ЕС не испортят договоренностей РФ и США

В условиях, когда отношения РФ и США упали «ниже плинтуса», встреча Дональда Трампа и Владимира Путина стала большим прорывом. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев, отметив, что саммит ознаменовал начало переговорного пути.

«В ситуации, когда отношения между странами упали ниже плинтуса, когда авиасообщение было прервано, а официальные лица практически не разговаривали между собой, личная встреча лидеров России и США — уже необычайный прорыв. Самое главное, что оба демонстрируют такт и желание это взаимодействие восстанавливать. Есть понимание, почему так случилось и что нужно делать, чтобы выйти из кризиса. Это начало длинного переговорного пути, поэтому, даже пока еще не окончился первый раунд, уже начали было назначать второй», — сказал он.

По словам Журавлева, решить украинский конфликт получится лишь тогда, когда в Вашингтоне подтвердят гарантии безопасности России. Депутат выразил надежду, что Украина и страны Европы не испортят договоренностей РФ и США.

«Важно, что обсудили украинский конфликт, и Трамп, кажется, согласен с тем, что это не просто приграничная перестрелка между странами-соседями, как это долгое время пытались представить на Западе, а столкновение геополитических интересов, которое преодолеть можно, лишь подтвердив России ее гарантии безопасности, и сделать это, конечно, должны вовсе не в Киеве и не в Брюсселе, а в Вашингтоне. В общем, запущен сложный и многосторонний процесс, лишь бы ЕС и Украина теперь все не испортили», — подчеркнул он.

15 августа на Аляске Трамп и Путин провели переговоры в узком формате. Они говорили почти три часа в присутствии глав внешнеполитических ведомств и своих помощников. Одной из главных тем переговоров стало урегулирование украинского кризиса.

По словам американского лидера, в ходе переговоров мирного урегулирования по Украине достичь не удалось, однако существуют значительные шансы добиться урегулирования в будущем.

Путин в свою очередь заявил о намерении завершить конфликт на Украине чем быстрее, тем лучше.

