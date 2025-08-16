В Госдуме заявили, что Европа выброшена на свалку истории после встречи Путина и Трампа

Переговоры президентов США и России прошли «достойно», а Владимир Путин и Дональд Трамп наметили цели для реализации. Об этом «Газете.Ru» заявила член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина.

«Ожидаемые результаты: дипломатия — это процесс длительный, не терпящий спешки. Очная встреча лидеров — это огромный шаг на языке переговоров. Уверена, что за закрытыми дверями Путин и Трамп наметили цели, реализация которых пошагово ляжет на аппараты двух стран. Оценки я давать воздержусь, мы не в школе, а вот «достойными» переговоры назову смело», — сказала она.

Бутина отметила, что после саммита Европа ощущает себя «выброшенной на свалку истории», а власти Украины осознают близкий «конец».

«Противников у переговоров России и США было и будет немало: это и внутренние американские проблемные активисты в лице демократов, и Европа, ощутившая себя оправданно «выброшенной» на свалку истории, Украина, верхушка которой понимает, что конец близок и пытается спасти свои активы», — добавила она.

15 августа на Аляске Трамп и Путин провели переговоры в узком формате. Они говорили почти три часа в присутствии глав внешнеполитических ведомств и своих помощников. Одной из главных тем переговоров стало урегулирование украинского кризиса.

По словам американского лидера, в ходе переговоров мирного урегулирования по Украине достичь не удалось, однако существуют значительные шансы добиться урегулирования в будущем.

Путин в свою очередь заявил о намерении завершить конфликт на Украине чем быстрее, тем лучше.

В общей сложности визит Путина в город Анкоридж продлился около пяти часов. После общения с Трампом президент РФ посетил участок «Союзники в годы Второй мировой войны» на национальном военном кладбище Форт-Ричардсон, а также подарил православной церкви на Аляске икону Германа Аляскинского, покровителя Америки.

Ранее Трамп подтвердил подготовку трехсторонней встречи с Путиным и Зеленским.