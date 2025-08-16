На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно о настроении в окружении Зеленского во время переговоров Путина и Трампа

FT: настроение в окружении Зеленского во время саммита на Аляске было напряженным
Настроение в ближайшем окружении украинского лидера Владимира Зеленского во время саммита президентов Владимира Путина и Дональда Трампа было «напряженным», поскольку он проходил в 5000 милях от Киева. Об этом пишет Financial Times (FT) со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника.

«Ближайшие помощники президента Украины заявили, что обеспокоены тем, что их отстранят от обсуждения будущего страны», — говорится в тексте.

В свою очередь другой высокопоставленный украинский чиновник назвал «отвратительными» кадры, на которых Трамп встречал президента России с красной ковровой дорожкой.

В пятницу Владимир Путин и Дональд Трамп впервые за шесть лет провели полноформатную встречу. Саммит прошел на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске и завершился заявлениями лидеров о «существенном прогрессе», но без подписания соглашений.

Президенты РФ и США обсуждали ключевые вопросы: прекращение конфликта на Украине, перспективы контроля над ядерными вооружениями и восстановление двусторонних контактов в экономике и безопасности. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее соратник Трампа назвал вероятный срок завершения конфликта на Украине.

