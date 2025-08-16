На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Соратник Трампа назвал вероятный срок завершения конфликта на Украине

Сенатор Грэм допустил окончание конфликта на Украине задолго до Рождества
true
true
true
close
CNP/AdMedia/Global Look Press

Сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что в случае трехсторонней встречи президентов Владимира Путина, Дональда Трампа и Владимира Зеленского конфликт на Украине закончится «задолго до Рождества». Публикация появилась на его странице в соцсети Х.

Он считает, что ключ к «справедливому завершению конфликта» — создание инфраструктуры сдерживания, которую не смогли создать экс-президенты Барак Обама и Джо Байден. Это позволит предотвратить новый конфликт, считает политик.

«Если действительно состоится трехсторонняя встреча между президентом Трампом, президентом Зеленским и Путиным, то я с осторожным оптимизмом смотрю на то, что эта война закончится задолго до Рождества», — заявил Грэм.

До этого президент США Дональд Трамп заявил о начале подготовки трехсторонней встречи, в которой помимо него примут участие лидеры РФ и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский. По словам Трампа, у него нет желания там присутствовать, но он должен там находиться, чтобы удостовериться в том, что все поставленные задачи будут выполнены. Глава Белого дома отметил, что у сторон есть «довольно хороший шанс сделать это».

Ранее в Китае призвал продолжать диалог по урегулированию конфликта на Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами