В Германии оценили саммит на Аляске: «1:0 в пользу Путина»

Бывший немецкий дипломат и экс-председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер назвал прошедший саммит на Аляске между Россией и США победой Владимира Путина. Публикация появилась на его странице в соцсети Х.

«Путин получил свою красную дорожку с Трампом, а Трамп - нет. Как и следовало опасаться: ни перемирия, ни мира. Никакого реального прогресса - 1:0 в пользу Путина - никаких новых санкций», — написал Ишингер.

По его словам, украинцы «не получили ничего», а европейцы должны быть «глубоко разочарованы».

В пятницу Владимир Путин и Дональд Трамп впервые за шесть лет провели полноформатную встречу. Саммит прошел на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске и завершился заявлениями лидеров о «существенном прогрессе», но без подписания соглашений.

Президенты РФ и США обсуждали ключевые вопросы: прекращение конфликта на Украине, перспективы контроля над ядерными вооружениями и восстановление двусторонних контактов в экономике и безопасности. Подробнее — в материале »Газеты.Ru».

Ранее соратник Трампа назвал вероятный срок завершения конфликта на Украине.