Встреча Путина и Трампа в узком составе завершилась

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа за закрытыми дверями завершилась. Она продлилась более трех часов от момента встречи в аэропорту Анкориджа.

Об этом сообщили в Кремле.

Саммит лидеров РФ и США проходит на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Ключевая тема переговоров — поиск долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.

После встречи лидеров двух стран запланированы переговоры в составе делегаций. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что переговоры Путина и Трампа могут занять минимум 6-7 часов.

Подписание документов по итогам саммита не ожидается. Об итогах встречи и достигнутых договоренностях лидеры расскажут на совместной пресс-конференции.

Ранее в Госдуме заявили, что встреча Путина и Трампа на Аляске не станет новой «Ялтой».

