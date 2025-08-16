Встреча Путина и Трампа в узком составе завершилась

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа за закрытыми дверями завершилась. Она продлилась более трех часов от момента встречи в аэропорту Анкориджа.
Об этом сообщили в Кремле.
Саммит лидеров РФ и США проходит на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Ключевая тема переговоров — поиск долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.
После встречи лидеров двух стран запланированы переговоры в составе делегаций. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что переговоры Путина и Трампа могут занять минимум 6-7 часов.
Подписание документов по итогам саммита не ожидается. Об итогах встречи и достигнутых договоренностях лидеры расскажут на совместной пресс-конференции.
Ранее в Госдуме заявили, что встреча Путина и Трампа на Аляске не станет новой «Ялтой».