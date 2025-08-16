Трамп заявил, что конфликт на Украине мог перерасти в третью мировую войну

Трамп: если бы не победа на выборах, конфликт на Украине стал бы третьей мировой

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что если бы не его победа на выборах, конфликт на Украине мог бы перерасти в третью мировую войну.

«Если бы я не выиграл выборы и не делал этого, то прямо сейчас мы могли быть в третьей мировой войне», — заявил он.

До этого американский лидер отметил, что рассчитывает на переговоры между президентами РФ и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Он объяснил, что главной целью предстоящих переговоров с российским лидером является создание условий для переговоров с Киевом.

Перед встречей в Анкоридже президент США сказал, что хочет уделить внимание проблемам своей страны, но участвует в решении конфликта на Украине «ради спасения жизней».

15 августа Путин и Трамп проведут саммит на Аляске. Местом для переговоров была выбрана объединенная военная база Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию встречи.

Ранее в Госдуме заявили, что встреча Путина и Трампа на Аляске не станет новой «Ялтой».