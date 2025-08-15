Трамп объяснил, почему участвует в решении конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы сосредоточить внимание на проблемах своей страны, но участвует в решении конфликта на Украине «ради спасения жизней». Об этом пишет РИА Новости.

«Я делаю это не ради своего здоровья, понятно? Мне это не нужно. Я бы предпочел сосредоточиться на нашей стране, но я делаю это, чтобы спасти много жизней», — сказал Трамп журналистам на борту президентского самолета, летящего на Аляску.

15 августа Путин и Трамп проведут переговоры на Аляске. Главная тема — мир на Украине. Встреча запланирована на 22:00 мск и начнется с беседы тет-а-тет. Обсуждаемые предложения могут включать обмен территориями и отказ Киева от вступления в НАТО. На встрече также будут затронуты вопросы экономического сотрудничества России и США.

В Анкоридж на Аляске уже прибыли глава МИД РФ Сергей Лавров и посол в США Александр Дарчиев. Участие в саммите также примут помощник президента Юрий Ушаков и министр обороны Андрей Белоусов. Кроме того, в состав российской делегации вошли министр финансов Антон Силуанов и спецпредставитель главы РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Ранее сообщалось, что Трамп наслаждается ролью главного миротворца, мечтая получить Нобелевку.