СМИ рассказали о трех жестах Путина в адрес Трампа на Аляске

CNN Türk: Путин сделал три важных жеста в адрес Трампа в ходе встречи на Аляске
Julia Demaree Nikhinson/AP

По прибытии на Аляску в рамках совместного саммита с президентом США Дональдом Трампом глава РФ Владимир Путин совершил три значимых жеста в адрес американского коллеги. На это обратил внимание телеканал CNN Türk.

В материале говорится о том, что первым жестом является выбор в качестве локации для встречи Аляски, являющейся территорией США. Второй жест, по мнению автора статьи, — прибытие Путина на американскую военную базу.

«В-третьих, поприветствовав представителей прессы после выхода из самолета, он сел в машину, принадлежащую американской стороне, и направился к зданию, где будет проходить встреча», — говорится в материале турецкого телеканала.

15 августа Путин и Трамп проводят саммит на Аляске. Местом для переговоров была выбрана объединенная военная база Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Основная тема переговоров — поиск долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.

В состав российской делегации вошли глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и спецпредставитель главы РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию встречи.

Ранее сообщалось, что Путин не позволил Трампу провернуть трюк с рукопожатием.

Встреча Путина и Трампа
