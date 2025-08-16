На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин не позволил Трампу провернуть трюк с рукопожатием

Эксперт по протоколу Богачева: Путин не допустил трюка Трампа с рукопожатием
Сергей Бобылев/РИА Новости

Президент США Дональд Трамп не смог провернуть свой классический трюк с рукопожатием в отношении российского коллеги Владимира Путина перед началом саммита на Аляске. Об этом рассказала Life.ru эксперт по деловому протоколу Екатерина Богачева.

По ее словам, обычно американский лидер таким образом старается продемонстрировать доминирующую позицию США над другими странами.

«Однако, когда они (Путин и Трамп. — «Газета.Ru») здороваются в первый раз, когда они встречаются на красной ковровой дорожке, мы этого не видим. Это скорее стандартное протокольное рукопожатие», — сказала эксперт.

Богачева отметила, что на видеозаписи с места событий заметно, как Трамп волнуется, в то время как Путин ведет себя более уверенно и пребывает в хорошем настроении. Она также обратила внимание на дресс-код политиков, заявив, что американский президент имеет свойство не застегивать пиджак и носить длинный галстук, что сильно контрастирует с деловым видом главы РФ.

15 августа Путин и Трамп проводят саммит на Аляске. Местом для переговоров была выбрана объединенная военная база Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Основная тема переговоров — поиск долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию встречи.

Ранее Белый дом назвал встречу Трампа и Путина исторической.

