CNN обратил внимание на «язык тела» Путина и Трампа на встрече

CNN: язык тела Путина и Трампа при встрече был далек от холодного
Сергей Бобылев/РИА Новости

Эксперты отметили особенности поведения президентов России и Соединенных Штатов Владимира Путина и Дональда Трампа во время их встречи, подчеркнув, что «язык тела» обоих лидеров «далек от холодного». Об этом сообщает американский телеканал CNN.

«Пока что язык тела на пятничном саммите был каким угодно, но не холодным», — подчеркивается в сообщении телеканала.

Вещатель обратил внимание на то, что когда Путин приближался к Трампу по красной дорожке, президент США несколько раз похлопал в ладоши, приветствуя прибытие российского лидера на американскую землю впервые за последние 10 лет. Главы государств обменялись рукопожатием и вместе направились к лимузину Трампа.

15 августа на объединенной военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже (Аляска) начался саммит Путина и Трампа. Ключевой темой переговоров станет поиск путей к долгосрочному мирному разрешению украинского кризиса.«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию встречи.

Ранее Путин не позволил Трампу провернуть трюк с рукопожатием.

Встреча Путина и Трампа
