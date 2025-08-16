На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Белый дом назвал встречу Трампа и Путина исторической

Белый дом выложил еще фото со встречи Трампа и Путина, назвав ее исторической
The White House

Белый дом выложил на своей странице в социальной сети X вторую фотографию со встречи президентов США и Российской Федерации Дональда Трампа и Владимира Путина.

«Историческая», — говорится в подписи к снимку.

На снимке запечатлен момент, когда главы двух государств идут по красной дорожке вдоль роты почетного караула.

До этого Белый дом опубликовал на своей странице в соцсети X совместное фото лидеров России и Соединенных Штатов, которое сделали перед началом переговоров на Аляске. На снимке политики стоят на фоне баннера со слоганом «Pursuing Peace» («В поисках мира»). Эти слова также стали подписью к публикации.

15 августа Путин и Трамп проводят саммит на Аляске. Местом для переговоров была выбрана объединенная военная база Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже.

Основная тема переговоров — поиск долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.

В состав российской делегации вошли глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и спецпредставитель главы РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

От Соединенных Штатов на саммите будут присутствовать глава Госдепартамента США Марко Рубио, глава американского минфина Скотт Бессент, министр торговли США Говард Латник, директор ЦРУ Джон Рэтклифф, глава Пентагона Пит Хегсет и председатель объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США Дэн Кейн.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию встречи Путина и Трампа на Аляске.

Ранее сообщалось, что Трамп предложит Путину «пряник» для решения конфликта на Украине.

Встреча Путина и Трампа
