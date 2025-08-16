На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Захарова сравнила состояние западных СМИ с помешательством

Julia Demaree Nikhinson/AP

Западные СМИ на фоне переговоров между РФ и США на Аляске находятся в состоянии, которое можно назвать помешательством, переходящим в полное безумие. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«Три года они рассказали об изоляции России, а сегодня увидели красную ковровую дорожку, которой встречали российского президента в США», — отметила она.

15 августа президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретились на Аляске. Они пожали друг другу руки на ковровой дорожке, которую расстелили прямо на летном поле, и направились на место проведения переговоров на одном автомобиле.

Встреча уже началась, саммит проходит в формате «три на три» — с участием министров. По оценке Кремля, он может продлиться до 6–7 часов. Президенты отказались от комментариев прессе в начале переговоров.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию встречи Путина и Трампа на Аляске.

Ранее CNN сравнил самолеты лидеров РФ и США.

Встреча Путина и Трампа
