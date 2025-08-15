На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Представитель Путина показал место, где пройдут переговоры с Трампом

Дмитриев показал место проведения российско-американских переговоров на Аляске
true
true
true
close
Telegram-канал Кирилл Дмитриев

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев показал в своем Telegram-канале место проведения саммита в Анкоридже.

На снимке можно увидеть просторный зал, посреди которого стоит стол со стульями. Также в помещении установлены российские и американские флаги.

«Скоро», — подписал снимок Дмитриев.

Саммит с участием президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет 15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже на Аляске. Переговоры лидеров двух государств начнутся примерно в 22 часа по московскому времени. Основной темой встречи станет поиск долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.

По данным на 20:18 мск, спецборт с Путиным начал сбрасывать высоту, приближаясь к Анкориджу на Аляске. В аэропорту российского лидера лично встретить Дональд Трамп.

Также к месту встречи Путина прибыл российский кортеж, состоящий из двух автомобилей Aurus — моделей Senat и Arsenal.

Ранее СМИ узнали, о чем Путин и Трамп будут говорить кроме Украины.

Все новости на тему:
Встреча Путина и Трампа
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами