Представитель Путина показал место, где пройдут переговоры с Трампом

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев показал в своем Telegram-канале место проведения саммита в Анкоридже.

На снимке можно увидеть просторный зал, посреди которого стоит стол со стульями. Также в помещении установлены российские и американские флаги.

«Скоро», — подписал снимок Дмитриев.

Саммит с участием президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет 15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже на Аляске. Переговоры лидеров двух государств начнутся примерно в 22 часа по московскому времени. Основной темой встречи станет поиск долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.

По данным на 20:18 мск, спецборт с Путиным начал сбрасывать высоту, приближаясь к Анкориджу на Аляске. В аэропорту российского лидера лично встретить Дональд Трамп.

Также к месту встречи Путина прибыл российский кортеж, состоящий из двух автомобилей Aurus — моделей Senat и Arsenal.

