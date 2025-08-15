Трамп прибыл в Анкоридж на Аляску

Reuters: самолет Трампа прибыл в Анкоридж на саммит России и США

Самолет президента США Дональда Трампа прибыл в Анкоридж, где пройдет саммит России и США. Об этом сообщает Reuters.

«Самолет Трампа приземлился на Аляске», — говорится в сообщении.

15 августа Путин и Трамп проведут переговоры на Аляске. Главная тема — мир на Украине. Встреча запланирована на 22:00 мск и начнется с беседы тет-а-тет. Обсуждаемые предложения могут включать обмен территориями и отказ Киева от вступления в НАТО. На встрече также будут затронуты вопросы экономического сотрудничества России и США.

В Анкоридж уже прибыли глава МИД РФ Сергей Лавров и посол в США Александр Дарчиев. Участие в саммите также примут помощник президента Юрий Ушаков и министр обороны Андрей Белоусов.

Ожидается, что встреча начнется около 22:00 по московскому времени с беседы тет-а-тет, где кроме глав двух государств будут их помощники и переводчики. Основная тема переговоров — поиск долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.

В состав российской делегации вошли глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и спецпредставитель главы РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в соцсети X сообщил, что молится о достижении мира в преддверии встречи президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске.

Ранее сообщалось, что самолет с Путиным заходит на посадку в Анкоридже на Аляске.