Раскрыто, чем кормят журналистов, освещающих саммит Путина и Трампа на Аляске

ТАСС: журналистов в Анкоридже кормят бургерами и фруктовым салатом
Сергей Бобылев/РИА Новости

В пресс-центре для журналистов, которые освещают саммит президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, предусмотрен бесплатный кофе-брейк и Wi-Fi. Об этом пишет ТАСС.

По данным агентства, зона питания организована в отдельной палатке. Там можно согреться горячим кофе и перекусить. В ланч-бокс для представителей СМИ положили бургеры, фруктовый салат и малиновый сладкий батончик. Кроме того, в зоне питания установлены корзины с огромным количеством снеков и фруктами. Выставлена целая батарея газированных напитков.

Отмечается, что пресс-центр представляет собой несколько соединенных друг с другом армейских палаток и разделен на две части — для российских СМИ и для американских. Там весьма прохладно, поскольку ночью в Анкоридже прошел дождь, а утром столбик термометра показывал всего 11 градусов тепла.

До этого журналист кремлевского пула Александр Юнашев рассказал, что представителей российских СМИ из-за нехватки гостиниц разместили на стадионе Alaska Airlines Center в Анкоридже, где тренируется местная хоккейная команда. Для журналистов оборудовали там спальные места.

Он добавил, что зоны со столами на стадионе нет, поэтому журналистам приходится работать в походных условиях. Однако удобные рабочие места с розетками и столами оборудованы в пресс-центре.

Ранее жители Анкориджа рассказали об обстановке перед встречей Путина и Трампа.

Все новости на тему:
Встреча Путина и Трампа
