На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Американцы пообещали бесплатно кормить российских журналистов на Аляске

Российских журналистов попросили взять с собой пижамы на саммит на Аляске
true
true
true
close
Telegram-канал «Юнашев LIVE»

Российских журналистов разместили на стадионе в Анкоридже во время саммита РФ и США на Аляске из-за нехватки гостиниц — и попросили взять с собой пижамы. Об этом рассказал «Газете.Ru» журналист кремлевского пула Александр Юнашев.

«О таких нюансах размещения нас оповестили накануне, посоветовали взять пижамы. Конечно, для международных командировок это необычный формат. Но здесь нюанс в том, что гостиниц в городе немного, спрос взлетел моментально, как и цены. Обычно размещение корреспондентов кремлевского пула оплачивают их редакции. Тут же американская сторона, осознавая все сложности, обеспечила бесплатный вариант. Кстати, питание тоже бесплатное — это тоже нетипично. Обычно предоставляют какой-то перекус уже во время мероприятия. Здесь же мы можем ходить в местный кафетерий. Коллеги, конечно, удивлены, но в целом настрой позитивный. Как я уже писал у себя в канале, у нас за время командировок бывали разные варианты размещения, так что мы привычны», — сказал Юнашев.

По его словам, зоны со столами на стадионе нет, так что журналистам приходится работать в походных условиях. А вот американские коллеги, скорее всего, успели обустроиться заранее.

«Правда, основная часть работы будет проходить позже и в другой локации. Думаю, там уже будет оборудована привычная комната для прессы с розетками и столами. Американских коллег пока не видел, подозреваю, что они успели подсуетиться до тотального повышения цен в гостиницах (возможно, у них были инсайды о месте встречи)», — заключил Юнашев.

До этого журналисты кремлевского пула в своих Telegram-каналах показали, где будут жить во время саммита Россия-США. Для них расставили зоны с раскладушками на стадионе, поскольку в гостиницах мест не осталось.

14 августа помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, что подготовка встречи на Аляске Путина и Трампа вошла в завершающую фазу. Переговоры состоятся 15 августа на военной базе Эльмендорф — Ричардсон возле Анкориджа. Встреча запланирована на 22:00 по московскому времени и начнется с беседы тет-а-тет, где кроме лидеров двух стран будут только переводчики.

Как заявил Ушаков, на встрече будут обсуждаться вопросы экономического сотрудничества России и США. Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса.

Ранее в Госдуме заявили, что встреча Путина и Трампа на Аляске не станет новой «Ялтой».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами