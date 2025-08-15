Американцы пообещали бесплатно кормить российских журналистов на Аляске

Российских журналистов разместили на стадионе в Анкоридже во время саммита РФ и США на Аляске из-за нехватки гостиниц — и попросили взять с собой пижамы. Об этом рассказал «Газете.Ru» журналист кремлевского пула Александр Юнашев.

«О таких нюансах размещения нас оповестили накануне, посоветовали взять пижамы. Конечно, для международных командировок это необычный формат. Но здесь нюанс в том, что гостиниц в городе немного, спрос взлетел моментально, как и цены. Обычно размещение корреспондентов кремлевского пула оплачивают их редакции. Тут же американская сторона, осознавая все сложности, обеспечила бесплатный вариант. Кстати, питание тоже бесплатное — это тоже нетипично. Обычно предоставляют какой-то перекус уже во время мероприятия. Здесь же мы можем ходить в местный кафетерий. Коллеги, конечно, удивлены, но в целом настрой позитивный. Как я уже писал у себя в канале, у нас за время командировок бывали разные варианты размещения, так что мы привычны», — сказал Юнашев.

По его словам, зоны со столами на стадионе нет, так что журналистам приходится работать в походных условиях. А вот американские коллеги, скорее всего, успели обустроиться заранее.

«Правда, основная часть работы будет проходить позже и в другой локации. Думаю, там уже будет оборудована привычная комната для прессы с розетками и столами. Американских коллег пока не видел, подозреваю, что они успели подсуетиться до тотального повышения цен в гостиницах (возможно, у них были инсайды о месте встречи)», — заключил Юнашев.

До этого журналисты кремлевского пула в своих Telegram-каналах показали, где будут жить во время саммита Россия-США. Для них расставили зоны с раскладушками на стадионе, поскольку в гостиницах мест не осталось.

14 августа помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, что подготовка встречи на Аляске Путина и Трампа вошла в завершающую фазу. Переговоры состоятся 15 августа на военной базе Эльмендорф — Ричардсон возле Анкориджа. Встреча запланирована на 22:00 по московскому времени и начнется с беседы тет-а-тет, где кроме лидеров двух стран будут только переводчики.

Как заявил Ушаков, на встрече будут обсуждаться вопросы экономического сотрудничества России и США. Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса.

Ранее в Госдуме заявили, что встреча Путина и Трампа на Аляске не станет новой «Ялтой».