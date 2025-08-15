На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Жители Анкориджа рассказали об обстановке перед встречей Путина и Трампа

Aif.ru: в Анкоридже увеличили число полицейских перед встречей Путина и Трампа
true
true
true
close
Михаил Климентьев/РИА Новости

На улицах в Анкоридже на Аляске увеличилось число полицейских в преддверии встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом aif.ru рассказал местный житель Илья Логинов.

«Полиции стало ощутимо больше на улицах, хоть встреча и будет на военной базе. Видимо, на всякий случай», — поделился он, говоря о мерах безопасности.

Логинов отметил, что ажиотаж из-за переговоров Путина и Трампа в Анкоридже возрастал с каждым днем. По словам мужчины, чем ближе шло к пятнице, тем чаще он слышал обсуждения предстоящего саммита. Кроме того, по словам Ильи, на улицах стало слышно больше русской речи. Он сообщил, что раньше он встречал соотечественников в основном в Нью-Йорке или Лос-Анджелесе.

Также он рассказал, что отели во всем городе забиты под завязку, а цены в них увеличились в разы на фоне возросшего спроса из-за приезда Путина и Трампа. Это на себе ощутили в том числе российские журналисты, которые приехали в Анкоридж освещать переговоры президентов России и США. Из-за отсутствия свободных номеров в гостиницах их поселили на стадионе Alaska Airlines Center, где тренируется местная хоккейная команда. Для представителей СМИ оборудовали там спальные места.

Встреча Путина и Трампа состоится 15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже на Аляске. Начало переговоров запланировано на 11:30 по местному времени (22:30 мск). Главы государств сконцентрируют свое внимание на обсуждении урегулирования конфликта на Украине.

Ранее в Белом доме назвали честью для Трампа принять Путина на американской земле.

Все новости на тему:
Встреча Путина и Трампа
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами