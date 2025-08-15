Жители Анкориджа рассказали об обстановке перед встречей Путина и Трампа

На улицах в Анкоридже на Аляске увеличилось число полицейских в преддверии встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом aif.ru рассказал местный житель Илья Логинов.

«Полиции стало ощутимо больше на улицах, хоть встреча и будет на военной базе. Видимо, на всякий случай», — поделился он, говоря о мерах безопасности.

Логинов отметил, что ажиотаж из-за переговоров Путина и Трампа в Анкоридже возрастал с каждым днем. По словам мужчины, чем ближе шло к пятнице, тем чаще он слышал обсуждения предстоящего саммита. Кроме того, по словам Ильи, на улицах стало слышно больше русской речи. Он сообщил, что раньше он встречал соотечественников в основном в Нью-Йорке или Лос-Анджелесе.

Также он рассказал, что отели во всем городе забиты под завязку, а цены в них увеличились в разы на фоне возросшего спроса из-за приезда Путина и Трампа. Это на себе ощутили в том числе российские журналисты, которые приехали в Анкоридж освещать переговоры президентов России и США. Из-за отсутствия свободных номеров в гостиницах их поселили на стадионе Alaska Airlines Center, где тренируется местная хоккейная команда. Для представителей СМИ оборудовали там спальные места.

Встреча Путина и Трампа состоится 15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже на Аляске. Начало переговоров запланировано на 11:30 по местному времени (22:30 мск). Главы государств сконцентрируют свое внимание на обсуждении урегулирования конфликта на Украине.

Ранее в Белом доме назвали честью для Трампа принять Путина на американской земле.