Саммит России и США на Аляске ни к чему не приведет, поскольку «нет смысла вести переговоры» с президентом России Владимиром Путиным. Об этом телеканалу CNN заявил офицер Вооруженных сил Украины Сергей Цегоцкий.

«Я не ожидаю никаких результатов от этой встречи. Они будут говорить, о чём-то договариваться, но это бессмысленно <…> Нет смысла вести переговоры с Путиным», — считает он.

15 августа Путин и Трамп проведут переговоры на Аляске. Главная тема — мир на Украине. Встреча запланирована на 22:00 мск и начнется с беседы тет-а-тет. Обсуждаемые предложения могут включать обмен территориями и отказ Киева от вступления в НАТО. На встрече также будут затронуты вопросы экономического сотрудничества России и США.

В Анкоридж уже прибыли глава МИД РФ Сергей Лавров и посол в США Александр Дарчиев. Участие в саммите также примут помощник президента Юрий Ушаков и министр обороны Андрей Белоусов.

Ранее в Белом доме заявили, что Трамп наслаждается ролью миротворца.