В Грузии сочли евроинтеграцию препятствием для объединения с Абхазией и Осетией

Парламентарий Чибурданидзе: Абхазии и Осетии не нужна евроинтеграция
РИА Новости

«Есть сомнения, что примирение с Абхазией и Осетией возможно в условиях закрепленного Конституцией Грузии евроатлантического выбора». Об этом заявила член умеренно оппозиционной парламентской партии «Сила народа» Тамар Чибурданидзе. Ее слова цитирует газета «Взгляд».

«Грузинский народ выбрал евроинтеграцию, но надо обязательно знать, выбирают ли ее абхазский и осетинский народы», — сказала парламентарий.

Она также подчеркнула, что трудности в поиске путей примирения «являются результатом неправильной политики, которой мы следовали по подсказке Запада».

До этого премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что республика не готова подписать договор о ненападении с Абхазией и Южной Осетией, так как в прошлом уже обозначила свою позицию по этому вопросу.

По его словам, официальный Тбилиси не планирует вести прямой диалог ни с Сухумом, ни с Цхинвалом, а также не собирается признавать их независимость. При этом политик отметил, что Грузия принимает единственный путь для восстановления территориальной целостности — мирный.

Ранее Кобахидзе рассказал, кто начал войну с Южной Осетией в 2008 году.

